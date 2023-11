A2A: In Fvg distribuiti 25 milioni di euro a livello locale. Regione ancora più green

Novembre 2, 2023

Un Bilancio di Sostenibilità territoriale di A2A per il Friuli Venezia Giulia che si chiude positivo per il 2022. È quanto emerge dai dati presentati a Trieste il 30 ottobre: ben 112mila tonnellate di Co2 evitate grazie agli impianti idroelettrici e ben 150mila chilometri percorsi a emissioni zero grazie alle infrastrutture per la ricarica elettrica.

Attualmente il gruppo gestisce non solo la centrale a carbone, temporaneamente spenta, di Monfalcone ma anche quelle idroelettriche di Ampezzo e Somplago, oltre a un progetto che mira alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a Santa Maria la Longa e Pavia di Udine previsto per il 2025. La struttura avrà una capacità installata di 59 MW e una produzione prevista di 85 GWh/anno di energia elettrica, che permetterà di servire 30mila famiglie equivalenti evitando l’emissione di 36mila tonnellate di CO2.