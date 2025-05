A2A in Piemonte, Ponti (Vicepresidente per la transizione ambientale e gli obiettivi ESG di Confindustria): “Stiamo tentando di portare avanti una visione di futuro”

23 Maggio 2025

“Le imprese in realtà stanno assumendo il tema e l’Italia è una delle economie più sostenibili perché, per una ragione di mancanza di materie prime, siamo i primi nell’economia circolare”. A dirlo, in occasione della presentazione a Biella del settimo bilancio di sostenibilità territoriale di A2A, Lara Ponti, Vicepresidente per la transizione ambientale e gli obiettivi ESG di Confindustria.