Giugno 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nella cornice del Monastero di Astino, A2A ha presentato il settimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo, che fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio bergamasco nel 2021 e i suoi piani di attività dei prossimi anni.

Presenti all’evento il Presidente Marco Patuano, l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.