Luglio 27, 2022

A2A ha presentato l’ottavo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, che fotografa le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio bresciano nel 2021 e i suoi piani di attività dei prossimi anni.

Presenti all’evento il Presidente Marco Patuano, l’Amministratore delegato Renato Mazzoncini e il sindaco di Brescia Emilio Del Bono.