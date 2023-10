Ottobre 3, 2023

Your browser does not support the video tag.

A Milano, il gruppo A2A ha presentato la settima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, che ha rendicontato le prestazioni ambientali, economiche e sociali sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. Presente Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A e l’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano, Emmanuel Conte.