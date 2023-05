Abbiategrasso, prof aggredita a scuola da studente: non è grave

Maggio 29, 2023

Your browser does not support the video tag.

Uno studente di un istituto di secondo grado ha aggredito oggi una professoressa ad Abbiategrasso (Milano). La donna, colpita al braccio e alla testa con un’arma da taglio, è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Legnano: non è grave.

I carabinieri hanno ascoltato il ragazzo che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire, prima di essere fermato dai militari intervenuti.

Martedì era previsto un incontro con i genitori, per problemi didattici. Il ministro Valditara: “Fatto inquietante”.