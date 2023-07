Luglio 17, 2023

Il 19 luglio partirà il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei 280mila bancari italiani. Un nuovo documento verrà presentato alla controparte per far partire in tempi rapidi il negoziato. Scopo: arrivare alla sintesi entro l’anno.