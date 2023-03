Marzo 20, 2023

Nel 2022 in media i prezzi delle nuove abitazioni hanno fatto registrare un +6,1%, mentre quelli delle abitazioni esistenti un +3,4%. Lo dice l’Istat, che però avverte: nel 2022 i costi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sono cresciuti in media d’anno del 3,8%. Per l’Unc, il rialzo repentino dei tassi deciso dalla Bce ha già prodotto un aumento dei mutui e una riduzione delle compravendite, già a -2,1%.