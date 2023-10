Ottobre 3, 2023

Prima giornata de ‘L’Italia delle Regioni” – festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. A margine dei tavoli pomeridiani il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato con grande soddisfazione il successo della Ryder Cup ospitata a Roma, e più in generale la crescita della disciplina come seguito e numero di praticanti in Italia