Luglio 20, 2022

Approvata a Strasburgo la risoluzione per l’inserimento dell’aborto nella Carta dei Diritti fondamentali. I Paesi dell’Unione europea, secondo l’aula, dovrebbero garantire libero accesso a servizi sanitari sicuri e legali per l’interruzione di gravidanza.