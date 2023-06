Aborto, Boscia (Amci): “Ecologia appartiene alla donna non può essere imbottita di farmaci che hanno effetti negativi sulla sua persona”

Giugno 13, 2023

In occasione della presentazione del II Rapporto sui Costi e sugli effetti sulla salute della legge 194, che prevede l’interruzione volontaria di gravidanza effettuata con metodo chirurgico, o con metodo farmacologico, entro i primi 90 giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari, presentato oggi dall’Osservatorio Permanente sull’Aborto (Opa), nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Senato della Repubblica, è intervenuto Filippo Boscia, presidente nazionale dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci)