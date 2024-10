Aborto, Poleggi (Opa): “Da 1978 ad oggi, nessun beneficio da Legge 194”

30 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Questo rapporto ha evidenziato che la legge 194, in questi 44 anni, ha avuto un costo notevole in termini economici, un costo notevole in termini di complicazioni rispetto alla salute delle donne, non ha eliminato la piaga degli aborti clandestini, non ha migliorato la mortalità materna ed infine ha causato la terminazione della vita di milioni di bambini. Quindi, ha generato costi umani, economici, sociali e quali sarebbero i benefici?”. Così il membro del comitato direttivo dell’Osservatorio Permanente sull’Aborto, Francesca Romana Poleggi, a margine della conferenza stampa di presentazione del Terzo rapporto sui costi dell’aborto indotto tenutasi presso la sala stampa Nassirya al Senato