Novembre 14, 2022

“La 194 non si tocca ma aiuteremo le mamme in difficoltà”. Così la ministra della Famiglia e della Natalità Roccella, tornata a parlare dell’aborto. Per Roccella sono inoltre penalizzate le famiglie più numerose, convocato per il prossimo 29 novembre l’Osservatorio per l’assegno unico.