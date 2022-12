Dicembre 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nico Acampora, presidente di PizzAut, sottolinea come il sostegno di Coop Lombardia con la donazione di 60 mila euro sia importante per la costruzione di una seconda pizzeria che sarà aperta a Monza. L’obiettivo è dare lavoro ad altri 25 ragazzi affetti da autismo.