Giugno 9, 2022

Formare i progettisti del futuro è fondamentale in un’ottica di universal design. Queste le parole del Presidente di Fiaba Onlus, Giuseppe Trieste, a margine della premiazione del concorso ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’. “La qualità della vita quotidiana passa attraverso la qualità dell’accessibilità”, ha concluso.