Accorsi, “Indispensabili l’aderenza alla terapia e una costante attività fisica”

Marzo 28, 2023

Ci sono numerosi studi che dimostrano che la gestione dell’emofilia è, nel tempo, radicalmente cambiata, grazie alla profilassi con fattore di coagulazione a emivita prolungata che, se fatta regolarmente e personalizzata, fornisce livelli di protezione impensabili fino a 10 anni fa. L’aderenza alla terapia, quindi è fondamentale per preservare il benessere articolare in tutte le fasi della vita. Essa deve essere accompagnata da una costante attività fisica. Lo ha rimarcato, davanti ad un’attenta platea, Patrizia Accorsi, Direttore del Dipartimento ematologico e oncologico della Asl di Pescara, nel corso dell’incontro “Articolazioni? Trattiamole bene”, che si è tenuto a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. L’iniziativa, che si è svolta nell’ambito di “Articoliamo Talks”,

è stata organizzata dall’associazione abruzzese AMARE Onlus, con il patrocinio di FedEmo e il supporto di Sobi.