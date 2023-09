Settembre 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

Acea ha preso parte all’evento “Agricoltura, cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico: dall’emergenza alla programmazione”, primo panel del Forum annuale della Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura, su “Economia e società. Scenari e prospettive”, svoltosi a Roma. Presenti all’incontro illustri personalità del settore ed istituzioni.