Acea Water Fun Run: Marinali (Acea), ‘Senza acqua non possiamo vivere”

15 Marzo 2025

“Non c’è azione dell’uomo che non abbia bisogno di acqua. E’ un bene prezioso che va preservato”. E’ quanto affermato da Barbara Marinali, presidente Acea, in occasione dell’Acea Water Fun Run, la stracittadina legata alla Run Rome The Marathon. Una corsa di 5km non competitiva aperta a tutti e tutte: sportivi, famiglie, amici e anche cani, che vuole sottolineare l’importanza del legame tra l’acqua e la corsa, con partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo a Roma. La Maratona si fa portavoce di un messaggio importante: #runforwater. L’evento promuove l’importanza di tutelare questa risorsa vitale per l’ambiente e il benessere delle persone.