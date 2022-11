Aceti (Salutequità): “Liste attesa, in prossima legge di Bilancio rifinanziare misure ad hoc”

Novembre 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

“In Italia la situazione delle liste d’attesa e delle visite dei malati cronici è grave. Nel primo semestre del 2022, rispetto al 2019, sono saltate una visita specialistica su cinque. Oggi chiediamo al ministro della Salute di rifinanziare nella prossima legge di bilancio, tutte le misure previste per il contrasto e il recupero delle liste di attesa”. Così il presidente di Salutequità, Tonino Aceti, a margine della presentazione dell’analisi “Cure mancate e Pdta per la cronicità” e delle proposte dell’”Osservatorio permanente assistenza pazienti Non-Covid. Focus su cronicità” tenutasi presso l’hotel Nazionale di Roma.