Acqua, sindaco Pilotto: “Brianzacque eroga alta qualità servizio da 20 anni”

Dicembre 15, 2023

“Brianzacque è una storia di vent’anni di erogazione di un servizio di alta qualità a costi contenuti rispetto alla media italiana e con uno dei più alti risultati dal punto di vista dell’efficienza, non solo fra le società pubbliche che oggi in Italia si occupano di acqua, ma fra tutte le società che oggi in Italia si occupano di acqua”. Queste le parole di Paolo Pilotto, sindaco del Comune di Monza, a margine dell’evento ‘La sensibile magia dell’acqua’, organizzato da BrianzAcque per i suoi vent’anni di attività, con il patrocinio della Provincia di Monza Brianza, di Regione Lombardia, della Reggia di Monza e dell’Associazione per il disegno industriale.