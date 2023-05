Maggio 12, 2023

In occasione dell’evento dedicato agli stabilimenti ittiogenici, all’ittiofauna gardesana, alla pesca e all’acquacoltura professionale, intitolato “Stato dell’arte e progetti futuri” e svoltosi presso la sala convegni della caserma d’artiglieria di Porta Verona a Peschiera Del Garda, è intervenuto Nicola Dell’Acqua, direttore di ‘Veneto Agricoltura’.