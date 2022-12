Dicembre 5, 2022

Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, ha parlato a margine della prima delle due giornate del Festival delle Regioni, organizzato

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per valorizzare la ricchezza, l’identità e la specificità dei territori italiani. Il presidente delle Marche parla della questione autonomia come un obiettivo di assoluta priorità da realizzare.