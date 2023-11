Novembre 3, 2023

Ad Eicma 2023, la Fiera internazionale dedicata al mondo delle due ruote, che si terrà a Milano dal 7 al 12 novembre, torneranno tutte le case produttrici di moto. “Il nostro evento riabbraccia finalmente tutta la famiglia delle due ruote”, spiega ad Adnkronos il presidente di Eicma Pietro Meda