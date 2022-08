Agosto 25, 2022

E’ morto Enzo Garinei. L’attore e doppiatore, fratello del commediografo Pietro Garinei, aveva 96 anni. Nella sua lunga carriera ha partecipato a oltre 70 film ed è apparso in tv e sui palcoscenici teatrali interpretando anche diversi testi del fratello, come ‘Aggiungi un posto a tavola’, ‘Cielo mio marito’ e ‘Alleluia brava gente’.