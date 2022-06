Giugno 3, 2022

E’ morta Liliana de Curtis, l’unica figlia di Totò, questa mattina nella sua casa di Roma all’età di 89 anni. I funerali, rende noto la figlia all’Adnkronos, si terranno domenica 5 giugno alle 11 nella chiesa di Santa Maria dei Vergini a Napoli.