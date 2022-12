Dicembre 30, 2022

Addio alla leggenda del calcio brasiliana ‘O Rei’ Pelé, all’anagrafe Edson Arantes do Nascimento, morto a 82 anni per un tumore. Un mito per i tifosi di tutto il mondo, gli italiani lo ricordano soprattutto per la finale del Mondiale in Messico nel 1970. Pelé è l’unico giocatore ad aver vinto per tre volte la Coppa del Mondo, è stato ambasciatore delle Nazioni Unite e ministro per lo Sport in Brasile.