Ottobre 12, 2022

È morta a 96 anni l’attrice Angela Lansbury, ‘La signora in giallo’ della Tv. Attrice cinematografica e teatrale inglese, naturalizzata statunitense nel 1951, Lansbury è stata consacrata alla popolarità internazionale alla metà degli anni Ottanta, grazie al ruolo dell’investigatrice dilettante Jessica Fletcher.