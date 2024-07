Adnkronos Q&A, Palou de Comasema (Merck Italia): “Nostro asset più importante sono le persone”

11 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

“Il nostro asset più importante sono le persone. Per costruire il futuro dobbiamo aiutarle a trovare un bilanciamento tra la vita lavorativa e personale. A livello globale stiamo lanciando un programma, che si chiama Fertility Benefit, con cui Merck supporta non solo finanziariamente, ma anche psicologicamente, tutto il processo per aiutare questa famiglia, questo nostro dipendente, con problemi di fertilità a coronare il suo sogno”. E’ quanto dichiarato da Ramón Palou de Comasema, presidente e amministratore delegato Merck Italia, a margine del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, in programma a Palazzo dell’informazione l’11 luglio, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione, con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza su alcune tematiche cruciali come l’importanza del controllo familiare sulle nascite, la parità tra i sessi, il contrasto alla povertà, la salute durante la maternità e i diritti umani.