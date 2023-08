Agosto 1, 2023

Your browser does not support the video tag.

“L’obiettivo, quindi, è arrivare a settembre con proposte e progetti concreti e chiari, parlando con una sola voce”. Così, la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, in occasione della conferenza stampa a seguito di una serie di tavoli tenuti dalla stessa presidente riguardo una convergenza sulla centralità dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta come punti di partenza per uno sviluppo industriale ecosostenibile dell’Italia nel Mediterraneo.