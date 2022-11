Novembre 15, 2022

A settembre e ottobre 2022, intercettati all’aeroporto di Fiumicino circa 1.700.000 euro di denaro contante non dichiarato, 116 le violazioni per il mancato rispetto delle normative valutarie accertate dalla Guardia di Finanza di Roma e personale ADM.