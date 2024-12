Affitti studenti, on. Buonguerrieri: “Grazie a risorse Pnrr aumento studentati e posti letto”

9 Dicembre 2024

“Attraverso le risorse del Pnrr si prevede l’implementazione degli studentati e dei posti letto con aggiunta, ai 40mila esistenti, di altri 60mila, per arrivare quindi a 100mila posti letto totali e puntare a raggiungere un trend europeo. I nuovi posti letto verranno riservati almeno per il 30% agli studenti meritevoli e che provengono da famiglie con un reddito Isee basso”. Lo afferma Alice Buonguerrieri, componente della II commissione Giustizia della Camera dei deputati, a margine della conferenza stampa “Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”, organizzata dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali – Fiaip e SoloAffitti per discutere dell’ingravescente situazione che riguarda gli studenti universitari fuori sede e l’impennata del costo degli affitti.