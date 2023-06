Giugno 6, 2023

Quasi 80 ragazze sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due attacchi separati nelle loro scuole primarie nel nord dell’Afghanistan. Lo ha riferito Mohammad Rahmani, dirigente del dipartimento provinciale dell’istruzione nel distretto di Sangcharak: “Entrambe le scuole primarie sono vicine l’una all’altra e sono state prese di mira una dopo l’altra. Abbiamo trasferito gli studenti in ospedale e ora stanno tutti bene”, ha detto ancora.