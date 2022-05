Maggio 7, 2022

Per le donne obbligo del burqa nei luoghi pubblici in Afghanistan. Lo hanno deciso i Talebani al governo a Kabul con un decreto approvato dal ministero talebano per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù che riporta indietro agli anni Novanta la condizione femminile afghana.