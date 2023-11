Africa, Tassinari (EUI): “Continente in crescita, necessario includerlo in transizione energetica”

Novembre 17, 2023

“L’Africa è il continente con la più alta crescita demografica al mondo. Questo comporta la necessità di ascoltare e includere, e credo che le organizzazioni di formazione universitaria e di apprendistato debbano avere un ruolo fondamentale.” Ha dichiarato l’Executive Director della School Transnational Governance dello European University Institute Fabrizio Tassinari, a margine dell’inaugurai Conference of the International Network on African Energy Transition organizzata da Eni e Luiss.