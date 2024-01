Agricoltori in rivolta, la protesta dilaga in tutta Italia

Gennaio 30, 2024

Your browser does not support the video tag.

Dopo i cortei in Germania e Francia, dilaga in tutta Italia la protesta degli agricoltori contro gli eccessivi costi di produzione e le basse remunerazioni. “Non vogliamo fare blocchi stradali, noi chiediamo sempre le autorizzazioni, ma se non avremo risposte andremo avanti”, hanno dichiarato alcuni agricoltori che partecipano alle manifestazioni.