Agricoltura, Carloni (Lega): “Accordo di filiera ha permesso crescita importante per settore”

Settembre 13, 2023

“I dati illustrati dai rapporti del Centro Studi Divulga ci rallegrano perché sulla filiera del settore tabacchicolo c’è davvero una crescita importante che parte dalla grande industria che ha visto un investimento di oltre 1 miliardo di euro. Grazie all’accordo tra Philip Morris e Coldiretti c’è un vantaggio economico per gli agricoltori che lo hanno sottoscritto e per coloro che hanno introdotto metodi di sostenibilità”. Lo ha detto il deputato della Lega e Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, Mirco Carloni, a margine dell’evento ‘Il valore degli accordi di filiera integrata in agricoltura’, organizzato da Coldiretti in collaborazione con Philip Morris e tenutosi a Roma presso Palazzo Rospigliosi.