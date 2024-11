Agrofarmaci, Agrofarma: “In Italia 99,5% campioni residui sotto i limiti di legge”

15 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

99,5% dei campioni residui al di sotto dei limiti di legge in Italia, -14% di vendite di agrofarmaci negli ultimi dieci anni e l’obiettivo di diminuzione delle amissioni di ammoniaca concordato con l’UE raggiunto già nel 2021: sono i risultati del comparto agricolo italiano fotografati dall’Osservatorio Agrofarma nel report presentato a Roma. “Credo che ognuno di noi possa ritrovarsi in un 2023 e 2024 sono stati anni molto particolari dal punto di vista climatico, le piante, come organismi viventi, hanno subito lo stesso impatto che abbiamo subito noi uomini – ha dichiarato Paolo Tassani Presidente di Agrofarma-Federchimica, durante la presentazione del report dell’Osservatorio Agrofarma -. Di conseguenza l’industria si è attivata per mettere a disposizione soluzioni che permettano alle piante di rispondere in maniera adeguata a questi stress esattamente come accade per gli altri organismi viventi”. All’interno dell’Osservatorio sono stati analizzati per la prima volta anche i dati relativi al clima e agli effetti meteorologici che hanno interessato l’Italia negli ultimi decenni. Se dal 1997 in poi le temperature medie in Italia hanno subito un aumento rispetto al periodo precedente, negli ultimi dieci anni lo scostamento si è accentuato. “Quasi raddoppiano i principi attivi negli ultimi dieci anni dei prodotti di tipo biologico – dichiara Enrica Gentile, CEO & Founder Areté Srl, società indipendente di ricerca responsabile scientifica del report –. In realtà all’interno del mercato degli agrofarmaci che è in contrazione, in risposta alla domanda di sostenibilità, abbiamo un aumento dei principi attivi biologici che salgono”.