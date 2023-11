AI, Ibarra (Engineering): “Determinante nelle trasformazione di aziende e PA”

Novembre 8, 2023

“L’AI ha un ruolo immenso nel processo di trasformazione che vediamo oggi nelle aziende e nella PA perché permette maggiore efficienza e velocità. L’intelligenza artificiale è determinante anche nella possibilità di lanciare nuovi prodotti e servizi sul mercato”. Così Maximo Ibarra, Ceo & General Manager Engineering, in occasione dell’evento “Intelligenza Artificiale, Rischi e Opportunità” organizzato oggi da Adnkronos a Palazzo dell’Informazione.