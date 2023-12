AI, Mercadante (Cisco): “Solo 14% aziende davvero pronto ad integrare intelligenza artificiale”

Dicembre 1, 2023

“Abbiamo lavorato con 8000 aziende nel mondo: solo il 14% sono veramente pronte ad integrare l’intelligenza artificiale, l’8% in Italia”. Lo ha detto Enrico Mercadante, Innovazione Sud Europa per Cisco, commentando la ricerca presentata venerdì 1 dicembre a Milano ‘AI Readiness Index di Cisco’, che ha coinvolto oltre 8.000 aziende in tutto il mondo.