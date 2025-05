Aids: D’Ettorre (UniRoma) ‘con triplice terapia bene anche profilo metabolico in Hiv positivi’

23 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“L’impatto dei risultati ottenuti con lo studio Bictel sono veramente importanti se pensiamo al benessere delle persone con hiv. Considerando i risultati ottenuti sul profilo metabolico e anche infiammatorio, possiamo dire che lo studio Bictel garantisce una condizione di benessere a lungo termine nelle persone che vivono con hiv in terapia con bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide”. Queste le parole di Gabriella D’Ettorre, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, all’Adnkronos Salute, commentando i risultati dello studio Bictel, in occasione della 17esima edizione di Icar, Italian Conference on Aids and Antiviral Research al Padova Congress.