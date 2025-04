Aids: Hiv summit, “riportare lotta virus al centro dell’agenda politico-sanitaria”

17 Aprile 2025

L’infezione da HIV rappresenta ancora oggi una questione rilevante per la salute pubblica. Nel 2023 in Italia sono stati registrati oltre 2.300 nuovi casi, molti dei quali diagnosticati in fase già avanzata. Durante l’evento “Ending the HIV Epidemic in Italy” che si è svolto a Roma all’Hotel Capranichetta, in Piazza Montecitorio, esperti, rappresentanti istituzionali e associazioni hanno discusso dell’importanza di rafforzare la prevenzione, aumentare l’accesso ai test e promuovere l’utilizzo della PrEP. Al centro del confronto anche la necessità di superare lo stigma e di costruire percorsi di cura più accessibili ed efficaci, in linea con gli obiettivi fissati a livello internazionale.