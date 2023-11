Aifa approva rimborsabilità Axi-cel per linfomi Dlbcl-Hgbl recidivante refrattario e follicolare altamente pretrattato

Novembre 29, 2023

Corradini (Sie), trapianto di midollo osseo allogenico quasi completamente sostituito dall’utilizzo delle Car-T cell nel salvataggio dei pazienti con linfomi con ricadute o refrattari a trattamenti chemioterapici. Axi-cel è una terapia monodose che aumenta la percentuale di persone che rispondono alla cura di salvataggio, allungandone la sopravvivenza.