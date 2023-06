air Play Menarini: Guccione, ‘Premio porta sport e correttezza nella nostra città’

Giugno 19, 2023

“Io sono entusiasta ed orgoglioso che il premio Fair Play Menarini torni centrale nella città di Firenze con due appuntamenti. Questo evento porta il mondo dello sport nella nostra città e la rende importante per i segnali di correttezza e per questo non vogliamo assolutamente rinunciare a questo premio”. Così l’Assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, a margine della conferenza stampa per la presentazione della XXVII edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, tenutasi a Roma presso il Salone d’Onore del CONI.