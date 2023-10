Al Gis 2023 tutte le novità del settore del sollevamento e dei mezzi eccezionali

Ottobre 6, 2023

Dal simulatore di piattaforma di lavoro elevabile dell’Inail, sfrutta la realtà virtuale per la formazione in totale sicurezza, alla tecnologia Energy Saving per il risparmio di carburante e la riduzione delle emissioni di Cvs Ferrari. Dalla prima piattaforma aerea full electric in Europa di Multitel Pagliero, l’MT 162 Axon, fino alla nuovissima 1250 Techno di Fassi, presentata a Piacenza Expo in anteprima europea.

Queste sono solo alcune delle numerose novità esposte in occasione della nona edizione del Gis, le giornate del sollevamento e dei trasporti eccezionali organizzate da Mediapoint & Exhibitions che dal 5 al 7 ottobre animano Piacenza Expo.