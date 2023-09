Al GP d’Italia 2023 l’incontro “Eni e lo sport: 70 anni di principi condivisi”

Settembre 4, 2023

In occasione del Gran Premio d’Italia 2023, l’Hospitality Eni del Monza Village dell’autodromo di Monza ha ospitato l’evento “Eni e lo sport: 70 anni di principi condivisi” con il quale si sono celebrati i 70 anni di vita della società nata in Italia e presente ora in 60 Paesi nel mondo, la quale condivide con lo sport i principi, come determinazione, inclusione, voglia di miglioramento continuo e sguardo sempre rivolto al futuro. Tra i temi trattati nel corso dell’incontro, le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, di cui Eni è partner.