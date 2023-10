Ottobre 17, 2023

Da Pintus a Maurizio Battista, da Nicola Piovani a Carlotta Proietti, oltre 40 spettacoli che emozionano e fanno riflettere. “Spazio a grandi ritorni ma anche alle novità”, dice il direttore artistico Lucia Montefuschi.

Ne parlano all’Adnkronos alcuni dei principali protagonisti.