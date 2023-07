Al via i ‘Life Talks’ di A2A, Greco (London Water Research) “Fondamentale stoccare l’acqua nel sottosuolo”

Luglio 11, 2023

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha ospitato ‘Non c’è vita senz’acqua’, il primo dei tre ‘Life Talks’ ideati da A2A per confrontarsi con esperti del mondo scientifico e accademico sulla gestione responsabile delle risorse e sulla salvaguardia degli elementi essenziali alla vita: energia, acqua e ambiente. “In Italia mancano vere e proprie politiche idriche – afferma Francesca Greco del London Water Research Group – non bastano dighe e laghetti, le Nazioni Unite ci chiedono di ricaricare le falde, stoccare l’acqua nel sottosuolo”.