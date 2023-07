Al via i ‘Life Talks’ di A2A, Simonetti (PoliTo) “Una ricerca per trasformare aria in acqua”

Luglio 11, 2023

L’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha ospitato ‘Non c’è vita senz’acqua’, il primo dei tre ‘Life Talks’ ideati da A2A per confrontarsi con esperti del mondo scientifico e accademico sulla gestione responsabile delle risorse e sulla salvaguardia degli elementi essenziali alla vita: energia, acqua e ambiente. “Stiamo portando avanti in collaborazione con Princeton University una ricerca sui sistemi di atmospheric water harvesting – spiega Marco Simonetti del Politecnico di Torino – che permettono di catturare l’acqua presente ovunque nell’atmosfera e condensarla in forma liquida, che può anche essere bevuta”.