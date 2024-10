Al via i Port Days 2024, alla scoperta del mondo portuale veneto

4 Ottobre 2024

E’ iniziata l’edizione 2024 dei Port Days, in programma da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, in cui grandi e piccini, studenti di tutte le età, famiglie, giovani sportivi, appassionati di porto, cittadini curiosi saranno investiti da un’ondata di iniziative, promosse dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e rivolte alle città che ospitano i porti del Veneto. La rassegna lagunare di eventi, ideata e organizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, patrocinata dai Comuni di Venezia e Chioggia e inserita nell’ambito dei Port Days nazionali – istituiti da Assoporti nel 2018 come momento dell’anno in cui tutti i porti italiani si aprono al pubblico, si svilupperà in tre giornate, coinvolgendo, ciascuna, uno dei tre diversi contesti – Venezia centro storico, Marghera e Chioggia – che compongono il peculiare sistema portuale del Veneto.