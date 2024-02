Al via la XVII edizione di Reporter del Gusto, premio giornalistico che premia la divulgazione del patrimonio della salumeria italiana

Febbraio 8, 2024

Si è svolto a Milano, presso Ristorante Cracco di Milano la cerimonia di premiazione della diciassettesima edizione di Reporter del Gusto, il premio giornalistico ideato e promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) dal 2005. A essere premiati 10 giornalisti, di cui 7 della stampa italiana, che attraverso il loro lavoro hanno raccontato e divulgato il patrimonio della salumeria italiana e il ruolo che questa riveste all’interno del panorama agroalimentare globale.